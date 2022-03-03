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Факты / Мир / Мировые новости

Обстреляли российские войска: под Одессой исчез теплоход Helt под флагом Панамы

Юля Захарченко редактор ленты
Чорне море

Вражеские российские войска совершают обстрелы украинских и иностранных судов в акватории Черного моря. Под Одессой теплоход Helt, следовавший под флагом Панамы, был обстрелян и получил пробоину ниже ватерлинии.

По данным Администрации морских портов Украины, последнее сообщение с судна: крен 70 градусов, садимся на плоты.

Вскоре теплоход Helt под флагом Панамы исчез с радаров и других систем для обнаружения морских объектов или судов.

В комментарии Фактам ICTV сообщили, что двух человек спасли: боцмана и повара. Россия начала войну, из-за которой страдают мирные жители.

Война в Украине

Утром 24 февраля началась война на Украине после масштабного вооруженного вторжения Российской Федерации. Глава Кремля Владимир Путин заявил о якобы “спецоперации”, однако российские войска начали атаки по домам мирных жителей.

Вооруженные силы Украины активно защищают граждан от захватчиков и дают достойный отпор врагу, который начинает сдавать позиции и отходить от границ страны.

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Фото: Dreamstime

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