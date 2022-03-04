США предоставят украинцам статус защищенных лиц на 18 месяцев

США предоставят временный защищенный статус (TPS) украинцам, которые находятся в стране с 1 марта 2022 года. Об этом сообщил министр внутренних дел США Алехандро Майоркас.

— Умышленное и неспровоцированное нападение России на Украину привело к войне, бессмысленному насилию. И к тому, что украинцы вынуждены искать убежища в других странах. В эти чрезвычайные времена мы продолжим поддерживать и защищать граждан Украины в США, — заявил он.

I am proud to announce that we will be providing Temporary Protected Status — or #TPS — to those Ukrainian nationals who are present in the United States as of March 1, 2022. pic.twitter.com/3tiR29HFJr — Secretary Alejandro Mayorkas (@SecMayorkas) March 3, 2022

Эта программа позволит украинцам в Соединенных Штатах оставаться и легально работать в стране в течение 18 месяцев. Статус защищенных лиц могут получить граждане, находившиеся там с 1 марта.

Чтобы получить такой статус, необходимо подать заявку и предоставить документ о разрешении на работу (Employment Authorization Document, EAD).

Стоит отметить, что полномасштабная война России против Украины является крупнейшей военной операцией в Европе со Второй мировой войны и привела к гуманитарному кризису.

Ранее мы писали, что украинские беженцы будут иметь право жить в ЕС в течение трех лет. Европейский Союз гарантирует гражданам Украины и резидентам страны право жить, работать, получать медицинскую помощь, жилье и образование без необходимости проходить длительные процедуры предоставления убежища.