США предоставят украинцам статус защищенных лиц на 18 месяцев

США предоставят временный защищенный статус (TPS) украинцам, которые находятся в стране с 1 марта 2022 года. Об этом сообщил министр внутренних дел США Алехандро Майоркас.

— Умышленное и неспровоцированное нападение России на Украину привело к войне, бессмысленному насилию. И к тому, что украинцы вынуждены искать убежища в других странах. В эти чрезвычайные времена мы продолжим поддерживать и защищать граждан Украины в США, — заявил он.

I am proud to announce that we will be providing Temporary Protected Status — or #TPS — to those Ukrainian nationals who are present in the United States as of March 1, 2022. pic.twitter.com/3tiR29HFJr

— Secretary Alejandro Mayorkas (@SecMayorkas) March 3, 2022