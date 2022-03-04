Українські біженці матимуть право жити в ЄС протягом 3-х років

Після того, як 24 лютого Росія почала жорстоку атаку на Україну, майже 875 000 людей вимушені були полишити свої домівки. Понад половина (454 тис.) виїхали до Польщі, 116 000 – до Угорщини, 67 000 до Словаччини, 45 000 до Румунії та 79 000 до Молдови.

ЄС буде гарантувати громадянам України та резидентам країни право жити, працювати, отримувати медичну допомогу, житло та освіту негайно на термін до одного року, без необхідності проходити тривалі процедури надання притулку. Якщо конфлікт триватиме довго, або біженці не зможуть безпечно повернутися, цей статус може бути продовжений ще на два роки.

Громадяни України вже мають 90-денний безвізовий доступ до ЄС, але ця безпрецедентна зміна в законодавстві ЄС гарантує їм статус після закінчення цього терміну.

– Позиція цієї комісії та позиція Європейського Союзу є дуже, дуже чіткою… До Європейського Союзу мають бути допущені абсолютно всі, незалежно від національності, раси, релігії. Вони тікають від війни з України. Ми будемо надійним притулком, – заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн.

Особи без громадянства України чи права на постійне проживання – тобто іноземці, іноземні студенти – не отримають права залишатися в ЄС, але їм допоможуть повернутися до країни походження.