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Блинкен назвал страну НАТО, которая может согласовать отправку истребителей в Украину

Наташа Тарчевська редактор ленты
Блинкен назвал страну НАТО, которая может согласовать отправку истребителей в Украину

Страны-союзники Североатлантического альянса пришли к согласию в вопросе отправки истребителей НАТО в Украину.

Об этом 6 марта заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что страной, которая направит летальное оружие в Украину для борьбы с путинскими захватчиками, может стать Польша.

– Да, у нас есть зеленый свет в этом вопросе. Сейчас мы ведем переговоры с нашими польскими друзьями по поводу того, как мы можем помочь, — ответил Энтони Блинкен журналистам.

По состоянию на вечер 6 марта новых заявлений официальной Варшавы по поводу отправки истребителей в Украину еще не было.

Источник: CBS News

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