Джонсон заявил, что Европа не сможет остановить экспорт нефти и газа из РФ

Страны Евросоюза не могут остановить потребление российского газа и нефти.

Об этом 7 марта заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время совместной пресс-конференции с премьерами Нидерландов и Канады.

Британский премьер также подчеркнул, что его страна не столь зависима от нефти и газа РФ в отличие от остальных европейских государств.

WATCH LIVE: Press conference on Ukraine with Prime Minister Mark Rutte @MinPres and Prime Minister @JustinTrudeau https://t.co/DYH0K5ghR2

— Boris Johnson (@BorisJohnson) March 7, 2022