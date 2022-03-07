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Факты / Мир / Мировые новости

Джонсон заявил, что Европа не сможет остановить экспорт нефти и газа из РФ

Наташа Тарчевська редактор ленты
Джонсон заявил, что Европа не сможет остановить экспорт нефти и газа из РФ

Страны Евросоюза не могут остановить потребление российского газа и нефти.

Об этом 7 марта заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время совместной пресс-конференции с премьерами Нидерландов и Канады.

— Мы должны понимать, что невозможно за одну ночь избавиться от зависимости нефти и газа, даже от российского. Ни одна страна не может этого сделать. В Британии эта проблема меньше, но все страны в разном положении, – объяснил Борис Джонсон.

Британский премьер также подчеркнул, что его страна не столь зависима от нефти и газа РФ в отличие от остальных европейских государств.

По его словам, движение в направлении постепенного отказа от российских нефти и газа является приоритетной задачей на фоне войны РФ с Украиной.

— Должен быть переходный период, мы должны искать поставщика и искать замену, — добавил Борис Джонсон.

В то же время премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что отказ от покупки и потребления российского газа и нефти может ударить не только по экономике Европы, но и по Украине в частности.

Таким образом, официальный Амстердам поддержал мнение канцлера Германии: накануне Олаф Шольц заявил, что поставки нефти и газа из РФ вывели из-под санкций из-за энергобезопасности Европы.

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