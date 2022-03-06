Борис Джонсон подготовил план по войне в Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон изложит план действий из шести пунктов по российско-украинской войне во время встреч с лидерами Канады, Нидерландов и Центральной Европы на следующей неделе.

Джонсон собирается сказать своим коллегам, что они должны объединиться в соответствии с его планом, чтобы гарантировать, что президент России Владимир Путин потерпит неудачу в своих амбициях, согласно пресс-релизу Даунинг-стрит в субботу.

Путин должен потерпеть неудачу, и это должно выглядеть провалом в этом акте агрессии. Недостаточно выразить нашу поддержку основанного на правилах международного порядка — мы должны защититься от постоянных попыток переписать правила военной силой. — говорится в сообщении.

План призывает страны мобилизовать международную гуманитарную коалицию для Украины, поддержать Украину в ее усилиях по обеспечению собственной самообороны и максимально усилить экономическое давление на путинскую Россию.

План также призывает партнеров Великобритании предотвратить ползучую нормализацию того, что Россия делает в Украине, использовать дипломатические пути для деэскалации, но только на основе полного участия законного правительства Украины и начать быструю кампанию по укреплению безопасности и устойчивости в евроатлантическом регионе.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к украинцам.