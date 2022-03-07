Макрон обсудил с Путиным безопасность на украинских АЭС и эвакуацию мирного населения

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин обсудили безопасность атомных электростанций Украины.
Как впоследствии сообщил французский лидер, после чего состоялся телефонный разговор президента Макрона с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Как отмечается в сообщении Кремля, когда Макрон выразил обеспокоенность по обеспечению безопасности атомных электростанций, Владимир Путин назвал это “провокацией, устроенной украинскими радикалами” в районе ЗАЭС.
– Российские войска находятся во взаимодействии с украинским персоналом и продолжают обеспечивать работу атомной станции в штатном режиме, радиоактивный фон остается в норме, – сказал президент Путин.
Он добавил, что данные были официально подтверждены Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), а физическая и ядерная безопасность станции “надежно защищена”.
В заявлении Кремля также говорится, что кафиры контролируют Чернобыльскую атомную электростанцию, чтобы не допустить.
Когда Эммануэль Макрон спросил об идее проведения трехсторонней встречи (МАГАТЭ-Россия-Украина) в Чернобыльской зоне для обеспечения безопасности украинских ядерных объектов, Владимир Путин ответил, что допускает реализацию этой идеи, но следовало бы провести такую встречу в режиме видеоконференции или в третьей стране.
Президенты России и Франции также обсудили вопросы эвакуации гражданского населения из районов столкновений. Президент-агрессор Путин снова обвинил Украину в невыполнении договоренностей.
Позже президент Франции на своей странице в Twitter сообщил, что после разговора с Путиным провел телефонную беседу с Владимиром Зеленским.
– Я говорил с президентом Путиным, а потом с президентом Зеленским. Мы стремимся сохранить целостность гражданских ядерных установок Украины в дополнение к другим приоритетным требованиям, которые мы выдвинули России: прекращение огня и защита гражданского населения, — написал французский лидер.
Накануне сотрудники Офиса прокурора Гаагского трибунала Карима Хана отправились в Украину, чтобы собрать доказательства военных преступлений России в нашем государстве.
Источники: CNN, Emmanuel Macron