Макрон обсудил с Путиным безопасность на украинских АЭС и эвакуацию мирного населения

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин обсудили безопасность атомных электростанций Украины.

Как впоследствии сообщил французский лидер, после чего состоялся телефонный разговор президента Макрона с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Как отмечается в сообщении Кремля, когда Макрон выразил обеспокоенность по обеспечению безопасности атомных электростанций, Владимир Путин назвал это “провокацией, устроенной украинскими радикалами” в районе ЗАЭС.

– Российские войска находятся во взаимодействии с украинским персоналом и продолжают обеспечивать работу атомной станции в штатном режиме, радиоактивный фон остается в норме, – сказал президент Путин.

Он добавил, что данные были официально подтверждены Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), а физическая и ядерная безопасность станции “надежно защищена”.

В заявлении Кремля также говорится, что кафиры контролируют Чернобыльскую атомную электростанцию, чтобы не допустить.

Когда Эммануэль Макрон спросил об идее проведения трехсторонней встречи (МАГАТЭ-Россия-Украина) в Чернобыльской зоне для обеспечения безопасности украинских ядерных объектов, Владимир Путин ответил, что допускает реализацию этой идеи, но следовало бы провести такую ​​встречу в режиме видеоконференции или в третьей стране.

Президенты России и Франции также обсудили вопросы эвакуации гражданского населения из районов столкновений. Президент-агрессор Путин снова обвинил Украину в невыполнении договоренностей.

Позже президент Франции на своей странице в Twitter сообщил, что после разговора с Путиным провел телефонную беседу с Владимиром Зеленским.

– Я говорил с президентом Путиным, а потом с президентом Зеленским. Мы стремимся сохранить целостность гражданских ядерных установок Украины в дополнение к другим приоритетным требованиям, которые мы выдвинули России: прекращение огня и защита гражданского населения, — написал французский лидер.

Накануне сотрудники Офиса прокурора Гаагского трибунала Карима Хана отправились в Украину, чтобы собрать доказательства военных преступлений России в нашем государстве.

Источники: CNN, Emmanuel Macron