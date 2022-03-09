ЕС ввел санкции против членов Совета Федерации РФ и некоторых российских олигархов

Из-за войны в Украине Европейский Союз ввел новый пакет санкций против России. Под ограничения попали 146 членов Совета Федерации РФ, 14 олигархов/бизнесменов и члены их семей.
Также новые ограничения вводятся против российского криптовалютного рынка и судоходства.
Расширение санкций ограничит экспорт в Россию судовых систем связи и навигации, подведет под ограничения Российский морской регистр судоходства.
Сегодня 160 человек были внесены в список людей, которые взрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, отметили в ЕС. Среди них:
- 14 олигархов и известных бизнесменов, которые работают в ключевых отраслях экономики, обеспечивают значительный источник дохода для России (в частности, металлургической, сельскохозяйственной, фармацевтической, телекоммуникационной и цифровой промышленности, а также члены их семей);
- 146 членов Совета Федерации Российской Федерации, ратифицировавших правительственные решения, Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и “ДНР”/между РФ и “ЛНР”.
В частности, под ограничения попали:
- Александр Дмитриевич Пумпянский;
- Галина Евгеньевна Пумпянская;
- Дмитрий Алeкcандрович Пумпянский;
- Александр Семенович Винокуров;
- Андрей Игоревич Мельниченко;
- Дмитрий Аркадьевич Мазепин;
- Никита Дмитриевич Мазепин;
- Михаил Эдуардович Осеевский;
- Михаил Игоревич Полубояринов;
- Сергей Александрович Куликов;
- Вадим Николаевич Мошкович;
- Владимир Сергеевич Кириенко;
- Андрей Aндреевич Гурьев;
- Дмитрий Владимирович Конов.
Всего ограничительные меры ЕС сейчас действуют против 862 физических и 53 юридических лиц.