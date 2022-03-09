ЕС ввел санкции против членов Совета Федерации РФ и некоторых российских олигархов

Из-за войны в Украине Европейский Союз ввел новый пакет санкций против России. Под ограничения попали 146 членов Совета Федерации РФ, 14 олигархов/бизнесменов и члены их семей.

Также новые ограничения вводятся против российского криптовалютного рынка и судоходства.

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Расширение санкций ограничит экспорт в Россию судовых систем связи и навигации, подведет под ограничения Российский морской регистр судоходства.

Сегодня 160 человек были внесены в список людей, которые взрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, отметили в ЕС. Среди них:

14 олигархов и известных бизнесменов, которые работают в ключевых отраслях экономики, обеспечивают значительный источник дохода для России (в частности, металлургической, сельскохозяйственной, фармацевтической, телекоммуникационной и цифровой промышленности, а также члены их семей);

146 членов Совета Федерации Российской Федерации, ратифицировавших правительственные решения, Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и “ДНР”/между РФ и “ЛНР”.

В частности, под ограничения попали:

Александр Дмитриевич Пумпянский;

Галина Евгеньевна Пумпянская;

Дмитрий Алeкcандрович Пумпянский;

Александр Семенович Винокуров;

Андрей Игоревич Мельниченко;

Дмитрий Аркадьевич Мазепин;

Никита Дмитриевич Мазепин;

Михаил Эдуардович Осеевский;

Михаил Игоревич Полубояринов;

Сергей Александрович Куликов;

Вадим Николаевич Мошкович;

Владимир Сергеевич Кириенко;

Андрей Aндреевич Гурьев;

Дмитрий Владимирович Конов.

Всего ограничительные меры ЕС сейчас действуют против 862 физических и 53 юридических лиц.