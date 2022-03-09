ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Вместе мы сила
Факты / Мир / Мировые новости

ЕС ввел санкции против членов Совета Федерации РФ и некоторых российских олигархов

Юля Захарченко редактор ленты
європейський союз

Из-за войны в Украине Европейский Союз ввел новый пакет санкций против России. Под ограничения попали 146 членов Совета Федерации РФ, 14 олигархов/бизнесменов и члены их семей.

Также новые ограничения вводятся против российского криптовалютного рынка и судоходства.

Расширение санкций ограничит экспорт в Россию судовых систем связи и навигации, подведет под ограничения Российский морской регистр судоходства.

Сегодня 160 человек были внесены в список людей, которые взрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, отметили в ЕС. Среди них:

  • 14 олигархов и известных бизнесменов, которые работают в ключевых отраслях экономики, обеспечивают значительный источник дохода для России (в частности, металлургической, сельскохозяйственной, фармацевтической, телекоммуникационной и цифровой промышленности, а также члены их семей);
  • 146 членов Совета Федерации Российской Федерации, ратифицировавших правительственные решения, Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и “ДНР”/между РФ и “ЛНР”.

В частности, под ограничения попали:

  • Александр Дмитриевич Пумпянский;
  • Галина Евгеньевна Пумпянская;
  • Дмитрий Алeкcандрович Пумпянский;
  • Александр Семенович Винокуров;
  • Андрей Игоревич Мельниченко;
  • Дмитрий Аркадьевич Мазепин;
  • Никита Дмитриевич Мазепин;
  • Михаил Эдуардович Осеевский;
  • Михаил Игоревич Полубояринов;
  • Сергей Александрович Куликов;
  • Вадим Николаевич Мошкович;
  • Владимир Сергеевич Кириенко;
  • Андрей Aндреевич Гурьев;
  • Дмитрий Владимирович Конов.

Всего ограничительные меры ЕС сейчас действуют против 862 физических и 53 юридических лиц.

Читайте
За два дня ВСУ сбили по меньшей мере четыре вражеских Су-25 и два вертолета

Источник: Евросоюз

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка