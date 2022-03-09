За два дня ВСУ сбили по меньшей мере четыре вражеских Су-25 и два вертолета

За два дня в зоне Операции объединенных сил и под Киевом Вооруженные силы Украины уничтожили по меньшей мере восемь вражеских воздушных целей. Среди них – российские штурмовики и вертолеты.

За 8-9 марта средства противовоздушной обороны, украинская истребительная авиация и подразделения ракетных войск уничтожили четыре вражеских штурмовика Су-25 и два вертолета.

8-9 березня засобами ППО ПС ЗСУ було знищено щонайменше 8 повітряних цілей в р-ні проведення ООС та на Київщині.

Винищувальна авіація,підрозділи зенітних ракетних військ С-300 та Бук-М1 знищили 4 штурмовика Су-25, два вертольоти ???????? також є підтвердження на 2 збиті крилаті ракети. pic.twitter.com/xEkzIkseBP — ????????Armed Forces (@ArmedForcesUkr) March 9, 2022

Кроме того, украинские защитники подтвердили факт уничтожения двух российских крылатых ракет.

Война в Украине

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что для победы над Кремлем Украина должна уничтожить российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки (РЭР).

Это ослабит вражеские войска и обеспечит преимущество для украинских защитников, а танки и бронетехнику встретит наша армия.

Задачи для всех граждан, кто может – уничтожать колонны обеспечения и системы РЭБ/РЭР. Враги станут беспомощными и быстрее покинут территорию Украины, убежден Резников.