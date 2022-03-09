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Факты / Украина / Общество

За два дня ВСУ сбили по меньшей мере четыре вражеских Су-25 и два вертолета

Юля Захарченко редактор ленты
За два дня ВСУ сбили по меньшей мере четыре вражеских Су-25 и два вертолета

За два дня в зоне Операции объединенных сил и под Киевом Вооруженные силы Украины уничтожили по меньшей мере восемь вражеских воздушных целей. Среди них – российские штурмовики и вертолеты.

За 8-9 марта средства противовоздушной обороны, украинская истребительная авиация и подразделения ракетных войск уничтожили четыре вражеских штурмовика Су-25 и два вертолета.

Кроме того, украинские защитники подтвердили факт уничтожения двух российских крылатых ракет.

Война в Украине

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что для победы над Кремлем Украина должна уничтожить российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки (РЭР).

Это ослабит вражеские войска и обеспечит преимущество для украинских защитников, а танки и бронетехнику встретит наша армия.

Задачи для всех граждан, кто может – уничтожать колонны обеспечения и системы РЭБ/РЭР. Враги станут беспомощными и быстрее покинут территорию Украины, убежден Резников.

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Фото: Getty Images

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