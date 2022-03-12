Шольц и Маркон призвали Путина прекратить огонь в Украине

Март, 12, 2022 в 16:50

У канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона 12 марта состоялся очередной телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщил официальный представитель Федерального правительства Штеффен Хебестрайт.

По его словам, эти переговоры являются частью продолжающихся международных усилий по прекращению войны в Украине.

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– В ходе 75-минутной беседы канцлер и президент Франции призвали к немедленному прекращению огня в Украине и дипломатическому решению конфликта. Было решено не разглашать дальнейшее содержание разговора, – отметил он.

Сегодня утром Шольц также общался с президентом Украины Владимиром Зеленским и узнал его оценку сложившейся ситуации. Лидеры договорились поддерживать связь.

Несколько дней назад канцлер Германии Олаф Шольц уже призывал президента России остановить кровопролитие в Украине и вывести войска.

По его словам, Германия вместе с международными партнерами пытается урегулировать ситуацию в Украине дипломатическим путем.

Источник: Bundeskanzler