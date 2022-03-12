Шольц и Маркон призвали Путина прекратить огонь в Украине
У канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона 12 марта состоялся очередной телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом сообщил официальный представитель Федерального правительства Штеффен Хебестрайт.
По его словам, эти переговоры являются частью продолжающихся международных усилий по прекращению войны в Украине.
– В ходе 75-минутной беседы канцлер и президент Франции призвали к немедленному прекращению огня в Украине и дипломатическому решению конфликта. Было решено не разглашать дальнейшее содержание разговора, – отметил он.
Сегодня утром Шольц также общался с президентом Украины Владимиром Зеленским и узнал его оценку сложившейся ситуации. Лидеры договорились поддерживать связь.
Несколько дней назад канцлер Германии Олаф Шольц уже призывал президента России остановить кровопролитие в Украине и вывести войска.
По его словам, Германия вместе с международными партнерами пытается урегулировать ситуацию в Украине дипломатическим путем.
Источник: Bundeskanzler