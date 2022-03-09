Остановите кровопролитие в Украине, выведите российские войска: Шольц обратился к Путину

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал президента России остановить кровопролитие в Украине. Он требует вывода российских войск с территории Украины.
По мнению Шольца, вторжение РФ в Украину – это вопиющее нарушение международного права, повлекшее ужасную катастрофу.
– Мой призыв к российскому президенту: остановите кровопролитие, выведите обратно российские войска! Это ужасная катастрофа для украинского народа, но русский народ тоже страдает от этой войны, — призвал Путина канцлер Германии.
Шольц подчеркнул, что Германия вместе с международными партнерами пытается урегулировать ситуацию в Украине дипломатическим путем. Российские войска нападают на украинские города, школы и мирных жителей.
– Сейчас необходимо прекращение огня в Украине, – убежден канцлер Германии Олаф Шольц.
Он подчеркнул, что жизнь мирных людей во время войны в Украине стала невыносимой, а нападение России является вопиющим нарушением международного права. Шольц призвал главу Кремля Путина остановить кровопролитие в Украине.