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В Италии наложили арест на яхту российского олигарха Мельниченко стоимостью €530 млн

Юля Захарченко, редактор ленты
В Италии наложили арест на яхту российского олигарха Мельниченко стоимостью €530 млн
Фото: Pexels

Итальянские власти наложили арест на яхту российского олигарха Андрея Мельниченко стоимостью около €530 млн ($578 млн).

Финансовая полиция приказала заморозить судно Sy A в рамках мер, предпринятых против российских магнатов, включенных в черный список Европейского Союза, говорится в сообщении.

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— Он является одним из ведущих бизнесменов, задействованных в секторах экономики, что обеспечивает значительный источник доходов правительства России, отвечающего за аннексию Крыма и дестабилизацию ситуации в Украине, — пояснили в ЕС.

В заявлении полиции Италии говорится, что судно находится на хранилище в порту Триеста. По словам производителя Nobiskrug, это одна из самых больших яхт в мире.

9 марта Евросоюз ввел санкции против российского олигарха Мельниченко в рамках расширенных ограничительных мер из-за войны в Украине. По данным ЕС, олигарху принадлежит крупнейший производитель удобрений EuroChem Group и угольная компания СУЭК.

В решении Совета ЕС отмечено, что Мельниченко и 36 других бизнес-лидеров встретились с президентом России Владимиром Путиным после того, как РФ потерпела значительные экономические потери после санкций Евросоюза и США.

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Источник: CNN
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