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Факты / Мир / Мировые новости

Кремль запросил у правительства Китая военную помощь — FT

Наташа Тарчевська редактор ленты
Кремль запросил у правительства Китая военную помощь — FT

На фоне войны в Украине российские власти попросили официальный Пекин оказать военную помощь. Будет ли “помогать” Китай стране-агрессору, пока неизвестно.

Как сообщают неназванные источники в правительстве США, Кремль находится в поисках помощи для продления войны.

На восемнадцатые сутки войны в Украине у россиян заканчиваются некоторые виды вооружений.

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По данным западных СМИ, Россия нуждается также и в экономической помощи Китая, поскольку мировые санкции ударили сильнее, чем могли предвидеть в Кремле.

Напомним, в понедельник, 14 марта состоится встреча советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана с китайским дипломатом Ян Цзечи.

По данным источников FT, Салливан намерен предупредить Китай, что любые попытки помочь России в войне или избежать санкций повлекут за собой последствия.

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Источник: Financial Times

Фото: Depositphotos

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