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Факты / Мир / Мировые новости

Шольц призвал не бить и не обижать россиян в Германии

Илья Нежигай редактор ленты
шольц олаф

Все федеральные земли Германии предоставят спасающимся от войны украинцам скорую помощь по несложной процедуре.

Об этом на своей странице в Twitter в среду вечером заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

– Мы будем поддерживать людей, спасающихся из Украины, быстро и без осложнений — в этом я согласен со странами. Решение этой проблемы — совместная задача всего нашего государства, – написал он.

Глава немецкого правительства поблагодарил волонтеров, чьи усилия позволяют Германии помогать украинцам.

Олаф Шольц также заявил, что совершенно недопустимо, когда россияне подвергаются оскорблениям или даже подвергаются физическим нападениям.

– Потому что это война Путина. Он, и только он несет ответственность за это, – подчеркнул Олаф Шольц.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил в немецком парламенте – Бундестаге. Украинский лидер заявил, что многие санкции против РФ были введены поздно, из-за чего война не была остановлена. Владимир Зеленский обратился к канцлеру ФРГ, чтобы тот стал лидером по разрушению стены между Европой и Украиной.

Олаф Шольц сообщил, что Германия полна решимости сделать все возможное, чтобы дать дипломатии шанс и положить конец жестокой войне, которую ведет Россия.

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Источник: Olaf Scholz

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Фото: Depositphotos

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