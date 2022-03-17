Март, 17, 2022 в 11:59

В четверг, 17 марта, президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к Бундестагу и призвал Германию помочь остановить войну в нашем государстве.

Украинский лидер выступал по видеосвязи. В своей речи он напомнил, что в Украине уже три недели происходит полномасштабное вторжение российских войск. А до этого в течение восьми лет шла война на Донбассе.

Зеленский рассказал, что РФ бомбит украинские города, разрушая ракетами, авиабомбами, реактивной артиллерией все, что есть в Украине: жилые дома, больницы, школы, церкви.

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Президент проинформировал, что за три недели погибли тысячи украинцев, в том числе 108 детей.

Практически всю свою речь Владимир Зеленский построил на аналогии с Берлинской стеной. По словам президента, сейчас Германия как будто находится за аналогичной невидимой стеной “между свободой и неволей”, поскольку до сих пор не решилась разорвать все связи со страной-агрессором Россией.

В этом контексте президент отметил, что немецкий бизнес по-прежнему не остановил торговые связи с РФ.

– Я обращаюсь к вам после многочисленных встреч, переговоров, заявлений и просьб, после шагов в поддержку, некоторые из которых запоздали, после санкций, которых, очевидно, мало, чтобы остановить эту войну. И после того, как мы увидели, сколько связей ваши компании оставили с Россией, с государством, просто использующим вас и еще некоторые страны, чтобы финансировать войну. За три недели войны за нашу жизнь, нашу свободу мы убедились в том, что ощущали раньше и что вы, наверное, пока не все замечаете. Но вы как будто снова за стеной, да не Берлинской, но посреди Европы, между свободой и неволей. И стена эта крепнет с каждой бомбой, падающей на нашу землю, на Украину. С каждым решением, которое не принимается во имя мира, хотя может помочь, — подчеркнул Зеленский.

Он напомнил о призывах Киева остановить строительство российского газопровода Северный поток-2 в Германию. В ответ Берлин заявлял, что это только бизнес. Кроме того, украинский лидер напомнил о негативной позиции ФРГ в вопросе вступления Украины в НАТО.

Сейчас же, по словам Зеленского, Германия затягивает вопрос членства Украины в Евросоюзе.

– Когда мы говорили вам, что Северные потоки – это оружие и подготовка к большой войне, мы слышали в ответ: все же это экономика. А это был цемент для новой стены. Когда мы спрашивали, что должна сделать Украина, чтобы стать членом НАТО, получить гарантии безопасности, мы слышали в ответ: решения такого пока на столе нет и в ближайшее время не будет. Как и кресла для нас за этим столом. Как вы медлите и сейчас с вопросом о вступлении Украины в Евросоюз. Для некоторых это политика, а на самом деле это камни для новой стены, – заявил президент.

Напомнил Зеленский и о призывах Киева ввести превентивные санкции против РФ, на которые не было реакции в Берлине. Президент уточнил, что из-за этой невидимой стены, которая сейчас “разделяет Европу”, не все в полной мере чувствуют то, что переживает Украина.

Поэтому Зеленский обратился к немецким политикам от имени всех украинцев, в том числе и от имени жителей Мариуполя, который российские войска сравнивают с землей, от имени тех граждан Украины, которые пережили Вторую мировую войну и Бабий Яр (куда недавно ударили российские ракеты и убили семью), от имени украинских военных

Президент напомнил, что украинская армия сейчас защищает европейские ценности.

– Я обращаюсь к вам от всех, кто слышал, как каждый год политики говорят – Никогда снова, и кто увидел, что эти слова ничего не стоят. Ибо снова в Европе пытаются уничтожить целый народ, уничтожить все, ради чего мы живем. Я обращаюсь к вам от имени наших военных, тех, кто защищает наше государство, а значит и ценности, о которых часто говорят повсюду в Европе, и у вас: свободу и равенство, возможность жить свободно, не подчиняться другому государству, считающему чужую землю своим жизненным пространством. Почему они защищают все это без вашего лидерства? Почему государства за океаном для нас оказались ближе, чем вы? Потому что это стена, которую кто-то не замечает, но о которую бьемся мы, пока воюем за то, чтобы сохранить свой народ, — отметил Зеленский.

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Глава государства поблагодарил всех, кто сейчас поддерживает Украину: обычных немцев, журналистов, освещающих события честно, а также тот немецкий бизнес, который “поставил мораль и человечность выше бухгалтерии и экономики”.

– И благодарен политикам, которые все же пытаются сломать эту стену. Которые между деньгами РФ и смертями украинских детей выбирают жизнь, которые поддерживают ужесточение санкций против России: такие, которые могут гарантировать нам мир – мир Украине, мир Европе. Которые не колеблются, отключать ли РФ от SWIFT, знают, что требуется эмбарго на торговлю с Россией, на импорт оттуда всего, что спонсирует эту войну. Которые знают, что Украина будет в Евросоюзе, потому что уже является больше Европой, чем многие другие. Я благодарен всем, кто выше, чем любые стены, и кто знает, что на более сильном и ответственности больше, когда речь идет о спасении людей, — заявил президент.

Зеленский уточнил, что Украине будет сложно выстоять в этой войне без помощи мира, в том числе Германии. Он отметил, что Берлин сейчас должен помочь, чтобы потом не чувствовать вину, как после Второй мировой войны.

– Сложно защищать Украину, Европу без того, что вы способны сделать, чтобы не оглядываться еще и после этой войны, после разрушенного Харькова, второй раз через 80 лет после разбомбленных Чернигова, Сум, Донбасса. Во второй раз через 80 лет – после замученных, убитых тысяч людей. Поскольку что тогда историческая ответственность, которая до сих пор не искуплена перед украинским народом за то, что было 80 лет тому назад, — заявил Зеленский.

Отдельно он обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу и призвал его помочь Украине остановить эту войну.

– Бывший актер, президент США Рональд Рейган сказал однажды в Берлине: Разрушьте эту стену. Я хочу сказать теперь вам: канцлер Шольц, разрушьте эту стену, дайте Германии лидерство, которого вы заслуживаете и чем ваши потомки будут только гордиться. Поддержите нас, поддержите мир, поддержите каждого украинца, остановите войну, помогите нам остановить ее, — подытожил президент Украины.

Следует отметить, что члены Бундестага отреагировали на выступление Владимира Зеленского аплодисментами стоя.

Накануне Владимир Зеленский выступил перед членами Конгресса США и подчеркнул, что судьба Украины решается именно сейчас на фоне вторжения России.