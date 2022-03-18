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Факты / Мир / Мировые новости

Сотрудники портов Швеции объявили блокаду российским кораблям

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Сотрудники портов Швеции объявили блокаду российским кораблям

Шведский профсоюз портовых работников объявил о блокаде российских судов.

Об этом сообщает SVT.

Две недели назад профсоюз портовых рабочих Швеции направил письмо министру инфраструктуры Томасу Энероту с призывом прекратить обслуживать российские и связанные с Россией суда в шведских портах – иначе они сами инициируют блокаду.

На состоявшемся 17 марта собрании профсоюз решили выполнить обещание.

Блокада распространится на суда, идущие в Россию и из России. Также суда, перевозящие российские товары и принадлежащие России не смогут останавливаться на шведских портах.

Блокада означает, что все разгрузочно-погрузочные работы, буксировка и швартовка судов будут заблокированы в шведских портах.

– Мы делаем это, чтобы поддержать наших коллег в украинских портах и ​​гражданское население страны. Это то, что мы можем сделать в зависимости от наших условий, — добавил Эрик Хельгесон.

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