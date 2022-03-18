Сотрудники портов Швеции объявили блокаду российским кораблям

Шведский профсоюз портовых работников объявил о блокаде российских судов.
Об этом сообщает SVT.
Две недели назад профсоюз портовых рабочих Швеции направил письмо министру инфраструктуры Томасу Энероту с призывом прекратить обслуживать российские и связанные с Россией суда в шведских портах – иначе они сами инициируют блокаду.
На состоявшемся 17 марта собрании профсоюз решили выполнить обещание.
Блокада распространится на суда, идущие в Россию и из России. Также суда, перевозящие российские товары и принадлежащие России не смогут останавливаться на шведских портах.
Блокада означает, что все разгрузочно-погрузочные работы, буксировка и швартовка судов будут заблокированы в шведских портах.
– Мы делаем это, чтобы поддержать наших коллег в украинских портах и гражданское население страны. Это то, что мы можем сделать в зависимости от наших условий, — добавил Эрик Хельгесон.