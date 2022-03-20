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Разобранные рельсы и испорченные элементы: советник главы МВД о помощи белорусских партизан

Юля Захарченко редактор ленты
Разобранные рельсы и испорченные элементы: советник главы МВД о помощи белорусских партизан

Железнодорожного сообщения между Украиной и Беларусью сейчас нет. Железнодорожные пути, соединяющие две страны, частично непригодны для передвижения поездов.

В комментарии украинским телеканалам глава правления Укрзализныци Александр Камышин рассказал, что он недавно обращался с призывом к белорусским железнодорожникам не выполнять преступные приказы и не везти российские военные эшелоны в Украину.

– Я могу сказать, что сегодня железнодорожного сообщения между Украиной и Беларусью нет, – сказал Камышин.

По его словам, железнодорожные пути, которые соединяют Украину и Беларусь, находятся в непригодном состоянии с определенного момента войны. Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко отметил участие белорусских партизан.

– Также хотел бы отметить белорусское направление. Нам на помощь пришли белорусские партизаны. Там появились партизаны, которые, по сути, вывели из строя железнодорожное сообщение, ведущее к территории Украины.

По его словам, частично разобраны рельсы и испорчены соответствующие регулировочные элементы, то есть из Беларуси сейчас невозможно железнодорожным транспортом добраться до Украины. Денисенко подчеркнул, что это усложнит логистику для Российской Федерации.

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Фото: Pexels

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