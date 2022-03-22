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Британский филиал Газпром может быть передан в управление администрации

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
газпром

Британский филиал российского газового гиганта Газпром в ближайшее время может быть передан под управление администрации.

Об этом сообщает ВВС.

Правительство Великобритании готовится вмешаться и запустить Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd.

Сейчас правительство Великобритании рассматривает ряд вариантов и внимательно следит за ситуацией.

Однако правительство никоим образом не прокомментировало возможную административную процедуру, а пресс-секретарь отметил лишь, что Великобритания никоим образом не зависит от российского газа.

Ранее, в Великобритании сообщали, что они стремятся разорвать свои контракты с Газпромом.

Газпром пока не дает комментариев.

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Фото: Depositphotos

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