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Дриан и Блинкен обсудили предстоящую встречу НАТО и Большой семерки

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
США-ЄС-НАТО

Министр Европы и иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном предстоящую встречу глав государств НАТО и Большой семерки в Брюсселе.

По словам представителя Министерства иностранных дел Франции, они обсудили участие президента США Байдена в заседании Европейского Совета.

— Его присутствие подчеркнет трансатлантическое единство и тесное сотрудничество между НАТО и ЕС, — говорится в заявлении.

Министр и госсекретарь обсудили тяжелую гуманитарную ситуацию в Украине, вызванную военным вторжением России.

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Источник: The Guardian

Фото: Depositphotos

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