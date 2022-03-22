Дриан и Блинкен обсудили предстоящую встречу НАТО и Большой семерки

Министр Европы и иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном предстоящую встречу глав государств НАТО и Большой семерки в Брюсселе.

По словам представителя Министерства иностранных дел Франции, они обсудили участие президента США Байдена в заседании Европейского Совета.

— Его присутствие подчеркнет трансатлантическое единство и тесное сотрудничество между НАТО и ЕС, — говорится в заявлении.

Министр и госсекретарь обсудили тяжелую гуманитарную ситуацию в Украине, вызванную военным вторжением России.