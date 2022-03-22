Италия поддерживает вступление Украины в ЕС – премьер

После выступления президента Владимира Зеленского в итальянском парламенте премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что его страна хочет, чтобы Украина стала полноправным членом Евросоюза.

– Я хочу сказать президенту Зеленскому, что Италия в этом процессе рядом с Украиной. Италия хочет, чтобы Украина вступила в Евросоюз, – отметил глава итальянского правительства.

Драги сказал, что Италия восхищается мужеством, решительностью и патриотизмом Владимира Зеленского и всех украинцев.

– Сегодня Украина не просто защищается, она защищает наш мир, свободу и безопасность. Она защищает этот многосторонний порядок, основанный на правилах и правах, которые мы старательно создавали после войны. Италия глубоко благодарна вам, – отметил Драги.

Он сообщил, что Италия приняла уже более 60 тыс. беженцев из Украины – это преимущественно женщины и дети, и продолжит помогать украинцам, вынужденным покинуть дома из-за нападения России.

Владимир Зеленский в обращении к парламенту Италии призвал поддержать полное эмбарго для России, включая нефть, а также заблокировать российскую недвижимость, счета, яхты и активы всех, кто имеет влияние.

Глава государства также попросил запретить заход российских кораблей в порты Италии и поддержать введение санкций против российских банков.