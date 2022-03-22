Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении призвал парламентариев и народ Италии поддержать полное эмбарго для России, включая нефть.

Также он призвал итальянцев заблокировать российскую недвижимость, счета, яхты и активы всех, кто имеет влияние.

– Народ Италии! Вы хорошо знаете украинцев. Наш народ, который никогда не хотел воевать, такой же европейский, как и вы. Вы знаете тех, кто принес в Украину войну. Вы четко знаете тех, кто приказывает воевать и тех, кто это пропагандирует. Они почти все используют Италию как место отдыха.

Не будьте курортом для убийц. Заблокируйте всю их недвижимость, счета, яхты. Заблокируйте активы всех, кто имеет влияние. Поддержите санкции против России, полное эмбарго на торговлю, начиная с нефти, – сказал президент в обращении к итальянскому парламенту.