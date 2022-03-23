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Расчет за газ рублями является попыткой начать экономическую войну РФ против ЕС – Ермак

Илья Нежигай редактор ленты
Расчет за газ рублями является попыткой начать экономическую войну РФ против ЕС – Ермак

Решение Кремля начать проводить оплату за российский газ на экспорт в рублях является попыткой объявить Евросоюзу экономическую войну.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

— Решение России перевести расчёты за газ в рубли – это попытка укрепить рубль и объявить экономическую войну Европейскому Союзу, — написал Андрей Ермак.

Он добавил, что страны Запада могут продолжить закручивать гайки в отношении экономики России, усиливая нефтяное эмбарго, которое приведет к коллапсу экономики РФ.

— Сейчас это будет ключевой экономической битвой, и коллективный Запад должен ее выиграть, — добавил глава Офиса президента.

Ранее президент России Владимир Путин принял решение о переводе оплаты за поставки газа на экспорт из РФ в “недружественные страны” в российские рубли. Он также поручил Центральному банку России и правительству определить порядок операций по покупке рублей на внутреннем российском рынке для покупателей газа из РФ.

В то же время, 23 марта советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что санкции являются ключевым страхом Кремля, а для уменьшения разрушительного действия от санкционных пакетов Запада Россия пытается найти асимметричные ответы. Тем самым, по его мнению, Россия официально открыла полноценный финансовый антиевропейский фронт.

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Источник: Андрей Ермак

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Фото: Офис президента

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