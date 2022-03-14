Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал государства и международные компании прекратить покупку российской нефти, угля и газа.
Об этом он заявил сегодня во время онлайн-брифинга. Кулеба подчеркнул, что российские энергоносители пропитаны кровью украинцев.
– Сегодня российская нефть и газ, а также уголь пропитаны украинской кровью. Мы говорим об этом вслух: и за закрытыми дверями на переговорах, и публично в западных СМИ. Каждый доллар за них – это доллар в военную машину РФ, которая совершает военные преступления, преступления против человечности и разрушила европейскую безопасность. Я хочу еще раз озвучить четкое требование, четкий призыв Украины к компаниям и правительствам прекратить покупку российской нефти, угля и газа, — подчеркнул Кулеба.
Министр напомнил, что Великобритания, США и Канада уже отказываются от нефти и угля из РФ.
По словам главы МИД, Киев сейчас активно работает над тем, чтобы от российских энергоносителей также отказывались страны Евросоюза.
– Здесь у нас есть наибольшая проблема в виде Германии, для которой такой отказ является чрезвычайно сложным решением. Но и с ними мы ведем работу и верим, что нас услышат, — добавил Кулеба.