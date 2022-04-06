Разведка Минобороны Великобритании сообщает об ухудшении гуманитарной ситуации в Мариуполе Донецкой области.

По данным ведомства, более 160 тыс. оставшихся в городе жителей лишены электроснабжения, связи, медикаментов, тепла и воды.

– Российские войска блокируют доступ к гуманитарной помощи, чтобы заставить украинских защитников сдаться, – утверждает Минобороны Великобритании.

В настоящее время в окруженном Мариуполе продолжаются ожесточенные бои и не прекращаются авиаудары армии РФ.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, российские захватчики разрушают Мариуполь, потому что для них это очередная “медалька на грудь“.

За время полномасштабной войны в Украине обстрелами военные РФ разрушили 90% инфраструктуры.

Сегодня украинская сторона пытается эвакуировать раненых и убитых защитников из Мариуполя.

Вывезти их из Бердянска кораблями согласилась Турция. Однако удастся ли это сделать, зависит от главы России Владимира Путина.

За ситуацией на фронте можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Ministry of Defence