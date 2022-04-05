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Факты / Украина

Для РФ Мариуполь это медалька, которую они хотят повесить себе на грудь – Зеленский

Юлия Соколова редактор ленты
Володимир Зеленський

Российские захватчики будут пытаться захватить Донбасс и юг Украины. При этом они разрушают город Мариуполь, поскольку рассматривают его только как очередную “медальку на грудь”.

Об этом заявил в интервью украинским журналистам президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что РФ занимается сейчас скоплением войск, чтобы ударить по Донбассу, поскольку захватить северные регионы Украины и Киев у нее не получилось. В планах Кремля также прокладывание так называемого “коридора” во временно оккупированный Крым.

– Насчет Донбасса – идет скопление войск. Там нет никакой другой цели, мы точно это понимаем. И здесь никакой большой стратегии, мы считаем, у РФ нет. Они не заняли эту часть (север Украины, – Ред.), они занимают Донбасс. Донбасс, и юг Украины, и коридор в Крым, и Херсонскую область, и Запорожскую область.

Нам в принципе понятно, что они делают. Для того, чтобы им это удалось, они будут биться за Донбасс. А Мариуполь для них, к сожалению, это для нас жизнь, для нас это город. Они не понимают, что это, для них – это медалька, которую они хотят повесить себе на грудь, — подчеркнул Зеленский.

Он уточнил, что во время переговоров делегации Украины с российской по поводу прекращения войны в нашем государстве до Донбасса “руки не дошли”, поскольку у Киева и Москвы совершенно разное видение этого вопроса.

– У РФ есть свое видение Донбасса, а у нас есть свое. Поэтому у меня было простое предложение: я считаю, что мы не сможем договориться сразу по всем пунктам, это невозможно. Если даже у нас будут переговоры, — заявил президент.

По словам городского головы Мариуполя Вадима Бойченко, в городе из-за постоянных жестоких обстрелов войск РФ разрушено 90% инфраструктуры. В Мариуполе остаются более 100 тыс. мирных жителей, которых нет возможности эвакуировать.

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Фото: Офис президента

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