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Факты / Мир / Мировые новости

За Бучу. США ввели санкции против Сбербанка РФ, дочерей Путина и Лаврова

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Білий дім

Соединенные Штаты на фоне жестоких убийств гражданского населения в Украине объявили новый пакет антироссийских санкций.

— Я четко дал понять, что Россия заплатит строгую и немедленную цену за свои зверства в Буче. Сегодня вместе с нашими союзниками и партнерами мы объявляем о новом раунде разрушительных санкций, — говорится в Twitter на официальной странице президента США Джо Байдена.

Новый пакет санкций против России предусматривает блокирующие ограничения против Сбербанка и Альфа-банка. Последнему сейчас принадлежит треть всех российских банковских активов.

США также вводят санкции против двух дочерей Владимира Путина – Марии Воронцовой и Екатерины Тихоновой, супруги и дочери главы МИД России Сергея Лаврова и членов Совбеза РФ, Дмитрия Медведева и Михаила Мишустина.

Кроме них в санкционных списках оказались следующие персоны: губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, мэр Москвы Сергей Собянин, руководитель Федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин, полпред президента РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу Юрий Чайка, руководитель администрации президента РФ Антон Вайно, министр юстиции РФ Константин Чуйченко, уполномоченный представитель РФ по Северо-Западному федеральному округу Александр Гуцан и глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Американцам также запретили инвестировать в Россию, включая венчурные соглашения или слияния.

Полная блокировка Сбербанка и Альфа-банка

  • Это действие заморозит любые активы Сбербанка и Альфа-банка, относящиеся к финансовой системе США, и запретит гражданам США вести с ними бизнес.
  • Сбербанк владеет почти 1/3 общих активов российского банковского сектора и является системно критичным для российской экономики. Альфа-банк является крупнейшим частным финансовым учреждением в России и четвертым по величине финансовым учреждением в России.

Запрет новых инвестиций в РФ

  • Байден подпишет новый указ, включающий запрет на новые инвестиции в Россию гражданами США, где бы они ни находились, что еще больше изолирует Россию от глобальной экономики.
  • Эта опция базируется на принятом решении более 600 транснациональных компаний о выходе из России. Выход частного сектора включает производителей, энергетические компании, крупные розничных торговцев, финансовые учреждения и других поставщиков услуг, таких как юридические и консалтинговые фирмы. Это обеспечит устойчивое ослабление глобальной конкурентоспособности РФ.

Санкции против российских элит и членов их семей включают:

  • Взрослых детей президента Путина, супруги и дочери министра иностранных дел Лаврова, а также членов Совбеза России, включая экс-президента и премьер-министра России Дмитрия Медведева и премьер-министра Михаила Мишустина. Эти лица обогатились за счет российского народа.
  • Некоторые из них отвечают за оказание поддержки, необходимой для поддержки войны Путина против Украины. Это действие отключает их от финансовой системы США и замораживает все активы в США.

Министерство финансов США запретило России выплачивать долги за счет средств, подпадающих под юрисдикцию США.

  • Пока санкции не препятствуют выплате российского суверенного долга, если Россия использует средства за пределами юрисдикции США. Однако Россия является глобальным финансовым изгоем, и теперь ей придется выбирать между использованием средств для выплаты долга или дефолтом.
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Источник: White House

Фото: Depositphotos

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