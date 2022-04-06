Соединенные Штаты на фоне жестоких убийств гражданского населения в Украине объявили новый пакет антироссийских санкций.

— Я четко дал понять, что Россия заплатит строгую и немедленную цену за свои зверства в Буче. Сегодня вместе с нашими союзниками и партнерами мы объявляем о новом раунде разрушительных санкций, — говорится в Twitter на официальной странице президента США Джо Байдена.

I made clear that Russia would pay a severe and immediate price for its atrocities in Bucha. Today, along with our Allies and partners, we’re announcing a new round of devastating sanctions. https://t.co/LVqTDIOSvz — President Biden (@POTUS) April 6, 2022

Новый пакет санкций против России предусматривает блокирующие ограничения против Сбербанка и Альфа-банка. Последнему сейчас принадлежит треть всех российских банковских активов.

США также вводят санкции против двух дочерей Владимира Путина – Марии Воронцовой и Екатерины Тихоновой, супруги и дочери главы МИД России Сергея Лаврова и членов Совбеза РФ, Дмитрия Медведева и Михаила Мишустина.

Кроме них в санкционных списках оказались следующие персоны: губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, мэр Москвы Сергей Собянин, руководитель Федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин, полпред президента РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу Юрий Чайка, руководитель администрации президента РФ Антон Вайно, министр юстиции РФ Константин Чуйченко, уполномоченный представитель РФ по Северо-Западному федеральному округу Александр Гуцан и глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Американцам также запретили инвестировать в Россию, включая венчурные соглашения или слияния.

Полная блокировка Сбербанка и Альфа-банка

Это действие заморозит любые активы Сбербанка и Альфа-банка, относящиеся к финансовой системе США, и запретит гражданам США вести с ними бизнес.

Сбербанк владеет почти 1/3 общих активов российского банковского сектора и является системно критичным для российской экономики. Альфа-банк является крупнейшим частным финансовым учреждением в России и четвертым по величине финансовым учреждением в России.

Запрет новых инвестиций в РФ

Байден подпишет новый указ, включающий запрет на новые инвестиции в Россию гражданами США, где бы они ни находились, что еще больше изолирует Россию от глобальной экономики.

Эта опция базируется на принятом решении более 600 транснациональных компаний о выходе из России. Выход частного сектора включает производителей, энергетические компании, крупные розничных торговцев, финансовые учреждения и других поставщиков услуг, таких как юридические и консалтинговые фирмы. Это обеспечит устойчивое ослабление глобальной конкурентоспособности РФ.

Санкции против российских элит и членов их семей включают:

Взрослых детей президента Путина, супруги и дочери министра иностранных дел Лаврова, а также членов Совбеза России, включая экс-президента и премьер-министра России Дмитрия Медведева и премьер-министра Михаила Мишустина. Эти лица обогатились за счет российского народа.

Некоторые из них отвечают за оказание поддержки, необходимой для поддержки войны Путина против Украины. Это действие отключает их от финансовой системы США и замораживает все активы в США.

Министерство финансов США запретило России выплачивать долги за счет средств, подпадающих под юрисдикцию США.