Путин получает по $1 млрд ежедневно, отказ от нефти РФ является первоочередной задачей – Устенко

Отказ стран от российской нефти не приведет к росту стоимости топлива на мировом рынке, даже если добыча нефти не увеличится.

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко рассказал, что такое развитие событий остается маловероятным.

Российский экспорт сырой нефти вырос после начала полномасштабной войны в Украине. А с прошлого месяца составляет 4,7 млн ​​баррелей, что является рекордным показателем после наступления мировой пандемии.

– Только на нефти Путин получает $1 млрд ежедневно. Европейские страны даже увеличили импорт российской нефти, – сказал он.

Устенко опроверг, что с введением эмбарго на российскую нефть, стоимость топлива начнет существенно расти. По данным Офиса президента, цены на нефть снова вернутся к нормальным показателям через несколько недель.

По мнению Устенко, отказ от российской кровавой нефти является первоочередной задачей. По его словам, РФ будет продолжать продавать нефть даже по цене наполовину ниже международных. Если западные страны существенно сократят импорт топлива, российскую нефть все равно могут покупать Индия и Китай.