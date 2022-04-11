По мнению бывшего главного экономического советника президента России Владимира Путина Андрея Илларионова, РФ прекратит войну с Украиной в течение месяца или двух в случае, если страны Запада прекратят покупать российские нефть и газ.

Сообщается, что Илларионов консультировал Путина в период с 2000 по 2005 год. Он отметил, что российского президента, вероятно, успокаивает продолжающийся стабильный поток доходов от экспорта энергоресурсов, и это позволяет ему продолжать войну.

По словам бывшего советника Путина, если страны Запада введут “реальное эмбарго на экспорт нефти и газа из России”, то “в течение месяца-двух российские военные операции на Украине, вероятно, будут прекращены”.

Он добавил, что это – один из очень эффективных инструментов, которые до сих пор находятся в распоряжении западных стран.

По прогнозу независимых аналитиков, в этом году экономика РФ сократится сразу на 10-15% благодаря широкомасштабным санкциям, которые ввели западные страны из-за военного вторжения России в Украину.

Однако Илларионов прогнозирует, что РФ удастся избежать полного экономического разорения благодаря экспорту, в особенности – того, что касается энергоресурсов.

Всего на экспорт завязано более четверти доли экономики России. Страна является крупным экспортером нефти, газа, драгоценных металлов и зерна.

Международное энергетическое агентство оценивает, что на РФ приходится почти половина (45%) импорта газа в Европейский союз, при этом большую часть нефти Европа получает из России.

– Каждые два с половиной дня в карманы Путина поступает миллиард евро. Это очень помогает Путину продолжать поддерживать свою систему в рабочем состоянии, продолжать финансировать войну. Как только этот поток валюты будет прерван, Путину придется переосмыслить свою политику, потому что у него больше не будет так много ресурсов для финансирования дальнейшей агрессии, – пояснил Илларионов.

Напомним, страны ЕС обязались отказаться от энергоресурсов из России, а США пообещали, что будут экспортировать больше сжиженного природного газа членам Евросоюза.

Однако повышение цен на нефть и природный газ означают, что доходы РФ от экспорта энергоресурсов только вырастут – возможно повышение более чем на треть в 2022 году по сравнению с 2021 годом согласно Bloomberg Economics.