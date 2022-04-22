Финляндия может подать заявку на членство в НАТО в ближайшие недели

Правительство Финляндии в ближайшие недели направит заявку на вступление в НАТО.

Об этом сообщил бывший глава Министерства иностранных дел Финляндии Эркки Туомиоя. Швеция также вскоре может принять решение о вступлении.

21 апреля финские парламентарии встретились в Стокгольме со спикером шведского парламента Андреасом Норленом, представителями комитетов по иностранным делам и обороне, а также с министром иностранных дел Анн Линде и министром обороны Петером Хультквистом.

— Я проинформировал шведскую сторону, что в Финляндии большинство граждан поддерживают членство в НАТО. Это означает, что мы отправим заявку на вступление в Альянс в ближайшие недели, весной. Я сказал это независимо от того, считаю ли я это хорошим или плохим делом, – сказал Туомиоя.

В то же время финский депутат Юси Халла-ахо рассказал, что шведов интересовал процесс и принятие решения Финляндией в связи с возможным членством в НАТО.

По его словам, в середине заседания финского и шведского комитетов стало ясно, что шведское правительство пытается ускорить собственный процесс вступления в НАТО.

Источник: Helsingin Sanomat