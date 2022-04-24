Соединенные Штаты отказываются комментировать рассекреченный президентом Владимиром Зеленским визит американских чиновников в Украину, а именно Государственного секретаря и министра обороны Соединенных Штатов.

Об этом сообщил ряд американских медиа после соответствующего заявления украинского президента.

— Я не думаю, что это большой секрет, хотя не знаю, известно ли: завтра к нам приезжают люди из Соединенных Штатов Америки, встречу с министром обороны и с государственным секретарем господином Блинкеном, — сказал Владимир Зеленский во время пресс-конференции 23 апреля.

Главой Госдепа США является Энтони Блинкен, когда главой Пентагона, или министерства обороны Соединенных Штатов, является Ллойд Остин.

Как известно, лидеры иностранных государств пытаются до последнего держать в тайне свои официальные визиты в Украину из-за повышенных мер безопасности, поэтому официально Соединенные Штаты не анонсировали визит высокопоставленных чиновников в Киев.

— Будем ожидать, когда безопасность позволит и президенту Соединенных Штатов (Джо Байдену, — Ред.) посетить и поддержать украинский народ, — добавил во время разговора с журналистами президент Украины.

Впрочем, представитель Пентагона отказался подтвердить визит изданию Washington Post, а представитель Белого дома сказал, что они не комментируют высказывания президента Зеленского. В то же время спикер Госдепартамента США не сразу ответил на просьбу о комментариях по поводу визита американских чиновников в субботу.

Владимир Зеленский во время пресс-конференции анонсировал, что будет иметь разговор с американскими чиновниками о поставках оружия.

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Ранее в Украину с официальным визитом после начала войны приезжали ряд иностранных лидеров, включая премьер-министров Великобритании, Дании, Испании, канцлера Австрии и лидеров ЕС.

В то же время президент США Джо Байден в прошлом месяце совершил поездку в Польшу и посетил украинских беженцев и американских военнослужащих, размещенных там. Ранее представители Белого дома сообщали, что визит президента Байдена в Украину маловероятен, но администрация рассматривает возможность отправки по крайней мере одного высокопоставленного чиновника для встречи с Владимиром Зеленским.