Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 58 день войны
Убили Убили
208 детей
Ранили Ранили
>387 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 224 взрослых
Факты / Украина / Общество

Как будет жить украинский Донбасс и Крым: Зеленский о переговорах с Путиным

Юля Захарченко редактор ленты
Как будет жить украинский Донбасс и Крым: Зеленский о переговорах с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский имеет несколько вопросов к главе Кремля Владимиру Путину, которые бы он озвучил во время переговоров с глазу на глаз. Среди них – вопросы территориальной целостности, украинского Донбасса и Крыма.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопросы журналистов о переговорах с Путиным.

– Те вопросы, которые бы я обсуждал с президентом РФ – это вопрос территориальной целостности. Как дальше будет жить наш Донбасс, в какой точке договориться. Но самое главное, что мы задаем эти вопросы, и РФ отвечает, диалог начался, – сказал президент Украины.

Президент Украины заявил, что должен встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, чтобы завершить полномасштабную войну.

— По поводу встречи с президентом РФ — я не хочу, я должен встречаться с президентом РФ, если мы хотим дипломатическим путем решать вопросы, — убежден глава государства.

Читайте
Украина никогда бы не использовала ядерное оружие, если бы оно осталось - Зеленский

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Офис президента

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка