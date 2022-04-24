Как будет жить украинский Донбасс и Крым: Зеленский о переговорах с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский имеет несколько вопросов к главе Кремля Владимиру Путину, которые бы он озвучил во время переговоров с глазу на глаз. Среди них – вопросы территориальной целостности, украинского Донбасса и Крыма.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопросы журналистов о переговорах с Путиным.

– Те вопросы, которые бы я обсуждал с президентом РФ – это вопрос территориальной целостности. Как дальше будет жить наш Донбасс, в какой точке договориться. Но самое главное, что мы задаем эти вопросы, и РФ отвечает, диалог начался, – сказал президент Украины.

Президент Украины заявил, что должен встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, чтобы завершить полномасштабную войну.

— По поводу встречи с президентом РФ — я не хочу, я должен встречаться с президентом РФ, если мы хотим дипломатическим путем решать вопросы, — убежден глава государства. Читайте Украина никогда бы не использовала ядерное оружие, если бы оно осталось - Зеленский