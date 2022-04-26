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Факты / Мир / Мировые новости

Никто не хочет Третьей мировой войны – МИД Китая

Валентина Летяк редактор ленты
китай

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заверил, что Китай не заинтересован в начале Третьей мировой войны.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, что будет делать КНР в связи с тем, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о реальной угрозе Третьей мировой войны.

– Никто не хочет, чтобы началась Третья мировая война. Мы надеемся, что все заинтересованные стороны проявят спокойствие и сдержанность, не допустят эскалации ситуации, как можно быстрее достигнут мира и не заставят Европу и мир платить большую цену, – сказал китайский дипломат.

По его мнению, стороны конфликта сейчас должны в первую очередь поддерживать диалог и переговоры, чтобы предотвратить его расширение и затягивание.

– В то же время мы должны также задуматься над тем, почему Европа снова оказалась в водовороте геополитических конфликтов более чем через 30 лет после окончания холодной войны, как построить сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру безопасности и как укрепить глобальную систему управления безопасностью, – добавил Вэньбинь.

На днях в Офисе президента заявили, что применение РФ против Украины ядерного оружия безальтернативно повлечет за собой вмешательство НАТО и Китая.

Источник: Huanqiu

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Фото: Depositphotos

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