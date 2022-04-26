Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 61 день войны
Убили Убили
215 детей
Ранили Ранили
>391 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 224 взрослых
Факты / Мир / Мировые новости

Минобороны Украины: взрывы в Приднестровье – это спланированная провокация спецслужб РФ

Юля Захарченко редактор ленты
Минобороны Украины: взрывы в Приднестровье – это спланированная провокация спецслужб РФ

Взрывы в столице непризнанной миром Приднестровской Молдавской республики – спланированная провокация российских специальных служб. В результате происшествия здания повреждены, а окна выбиты.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, 25 апреля около 17:45 прогремела серия взрывов. Они произошли в помещении, где расположены офисы местного Министерства государственной безопасности и филиала российской Федеральной службы безопасности в непризнанной ПМР.

В результате инцидента здание повреждено, окна выбиты. На улице рядом с помещением лежат предметы, вероятно, использованные РПГ-22 и РПГ-27, отметили в Министерстве обороны.

– Однако для руководства “ПМР” это событие не стало неожиданностью. Еще 22 апреля секретарь Госкомиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций “ПМР” Вадим Шмаленко обратился с письмом к главе Каменского района Владимиру Бычкову. В нем говорилось о срочной (до 16:00 того же дня) подготовке сведений о наличии и местоположении “защищенного пункта управления гражданской обороны города”. С указанием наименования объекта, адреса размещения, типа защитного сооружения, — говорится в сообщении.

В случае отсутствия такого пункта ставился вопрос о его срочном создании. То есть еще за три дня до инцидента, руководители “ПМР” уже готовились к его проведению, позаботившись об обустройстве защищенного и комфортного бункера, добавили в Минобороны Украины.

Читайте
Наемники России "вбрасывают" фейки против украинских военных - СБУ

Related video

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: Минобороны

Фото: Минобороны

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка