Минобороны Украины: взрывы в Приднестровье – это спланированная провокация спецслужб РФ

Взрывы в столице непризнанной миром Приднестровской Молдавской республики – спланированная провокация российских специальных служб. В результате происшествия здания повреждены, а окна выбиты.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, 25 апреля около 17:45 прогремела серия взрывов. Они произошли в помещении, где расположены офисы местного Министерства государственной безопасности и филиала российской Федеральной службы безопасности в непризнанной ПМР.

В результате инцидента здание повреждено, окна выбиты. На улице рядом с помещением лежат предметы, вероятно, использованные РПГ-22 и РПГ-27, отметили в Министерстве обороны.

– Однако для руководства “ПМР” это событие не стало неожиданностью. Еще 22 апреля секретарь Госкомиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций “ПМР” Вадим Шмаленко обратился с письмом к главе Каменского района Владимиру Бычкову. В нем говорилось о срочной (до 16:00 того же дня) подготовке сведений о наличии и местоположении “защищенного пункта управления гражданской обороны города”. С указанием наименования объекта, адреса размещения, типа защитного сооружения, — говорится в сообщении.

В случае отсутствия такого пункта ставился вопрос о его срочном создании. То есть еще за три дня до инцидента, руководители “ПМР” уже готовились к его проведению, позаботившись об обустройстве защищенного и комфортного бункера, добавили в Минобороны Украины.