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Факты / Мир / Мировые новости

НАТО всегда будет стоять на принципах политики открытых дверей – Остин о членстве Украины

Юля Захарченко редактор ленты
Ллойд Остін Остин

В будущем Украина снова будет делать все для членства в НАТО, однако самое главное, чтобы президент страны-агрессора Владимир Путин решил положить конец полномасштабной войне на территории нашего государства.

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил об этом во время пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов о возможности Украины вскоре стать членом Североатлантического Альянса.

– Это будет суверенное решение Украины. Я думаю, что НАТО всегда будет стоять на принципах политики открытых дверей. Я не хочу спекулировать о том, что может произойти. Я верю, что в будущем, если будет возможность, Украина снова попросит членство в НАТО, — убежден министр обороны США.

Он считает, что сначала нужно завершить полномасштабную российскую агрессию на территории Украины – для этого нужно, чтобы президент РФ Владимир Путин решил закончить войну против нашего государства.

— Путин – тот, кто начал ее, что было необоснованно. Конечно, это будет его решение о деэскалации и возвращении за стол переговоров. Мы все хотим увидеть, что это произойдет, – подчеркнул Ллойд Остин.

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Фото: Getty Images

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