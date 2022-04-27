Путин не настроен на конструктивные переговоры — Блинкин

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в США не видят никаких признаков того, что президент Путин серьезно настроен на конструктивные переговоры.

Об этом сообщает НВ, со ссылкой на Голос Америки.

Во время своего выступления в сенатском Комитете по международным делам Блинкен подчеркнул, что США ускоряют поставки оружия Украине, и теперь этот процесс будет занимать лишь 72 часа после получения запроса от Украины.

— Сегодня территория, которую считало способным захватить российское правительство за каких-то несколько недель еще два месяца назад, прочно принадлежит Украине, — подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь США добавил, что цель Вашингтона — убедиться, что Украина имеет возможность отразить российскую агрессию и укрепить свои позиции за столом переговоров.

Блинкен также добавил, что во время переговоров с РФ, незадолго до вторжения в Украину, стало понятно, что жалобы Путина на вступление Украины в НАТО были лишь поводом.

— Из собственных слов президента Путина было вполне понятно, что никогда речь не шла о потенциальном вступлении Украины в НАТО. Он с самого начала был убежден, что Украина не имеет права быть суверенной, независимой страной, — добавил он.

Блинкен подтвердил преданность США помогать Украине и украинцам.

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