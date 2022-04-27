Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 63 день войны
Убили Убили
217 детей
Ранили Ранили
>393 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 665 взрослых
Факты / Мир / Мировые новости

Путин не настроен на конструктивные переговоры — Блинкин

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Ентоні Блінкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в США не видят никаких признаков того, что президент Путин серьезно настроен на конструктивные переговоры.

Об этом сообщает НВ, со ссылкой на Голос Америки.

Во время своего выступления в сенатском Комитете по международным делам Блинкен подчеркнул, что США ускоряют поставки оружия Украине, и теперь этот процесс будет занимать лишь 72 часа после получения запроса от Украины.

— Сегодня территория, которую считало способным захватить российское правительство за каких-то несколько недель еще два месяца назад, прочно принадлежит Украине, — подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь США добавил, что цель Вашингтона — убедиться, что Украина имеет возможность отразить российскую агрессию и укрепить свои позиции за столом переговоров.

Блинкен также добавил, что во время переговоров с РФ, незадолго до вторжения в Украину, стало понятно, что жалобы Путина на вступление Украины в НАТО были лишь поводом.

— Из собственных слов президента Путина было вполне понятно, что никогда речь не шла о потенциальном вступлении Украины в НАТО. Он с самого начала был убежден, что Украина не имеет права быть суверенной, независимой страной, — добавил он.

Блинкен подтвердил преданность США помогать Украине и украинцам.

Related video

— Я горжусь тем, что Соединенные Штаты сделали в поддержку украинского правительства и народа Украины, и еще тверже уверен в том, что мы должны продолжать это делать, — сказал Блинкен.

Читайте
Мир оказался в шаге от катастрофы: встреча Зеленского и гендиректора МАГАТЭ

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Getty Images

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка