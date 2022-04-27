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Факты / Украина / Политика

Мир оказался в шаге от катастрофы: встреча Зеленского и гендиректора МАГАТЭ

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Мир оказался в шаге от катастрофы: встреча Зеленского и гендиректора МАГАТЭ

26 апреля президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэлем Мариано Гросси, который сейчас находится в Украине.

В 36-ю годовщину аварии на Чернобыльской атомной электростанции Зеленский отметил, что сегодня мир снова оказался в шаге от катастрофы из-за агрессивных действий РФ.

— Для российских военных Чернобыльская зона и станция были якобы обычной территорией для боевых действий. Территорией, на которой они даже не пытались заботиться о ядерной безопасности, – сказал Владимир Зеленский.

Во время встречи Зеленский и Гросси также обсудили уровень ядерной угрозы, спровоцированной Россией.

— Ни одно другое государство мира после 1986 года не создало таких масштабных угроз для ядерной безопасности, для Европы и мира, которые создала Россия с 24 февраля. Россия держала в Чернобыльской зоне контингент с бронетехникой, которая разрушала поверхность грунта и поднимала в воздух чрезвычайное количество пыли, в том числе радиоактивных частиц, – подчеркнул Зеленский.

По словам президента Украины, во время своего пребывания в ЧАЭС оккупанты разрушили пункты дозиметрического контроля и разграбили систему контроля радиационной обстановки.

Зеленский отметил, что российские оккупанты разворовали и уничтожили ядерную аналитическую лабораторию на территории ЧАЭС.

— Для российских военных Чернобыльская зона и станция были военным плацдармом так же, как и сейчас плацдармом является территория Запорожской атомной электростанции. Риск катастрофы есть и от запуска Россией крылатых ракет, которые пролетают над блоками атомных станций, – отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что РФ не имеет права превращать атомную энергетику в оружие, а также шантажировать мир ядерным оружием.

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— За все это должно быть наказание. Мы надеемся на полную поддержку со стороны МАГАТЭ и всего международного сообщества наших усилий по обеспечению ядерной безопасности в Украине, в Европе в условиях развязанной Россией войны и полного пренебрежения России к требованиям радиационной безопасности, – сказал президент Украины.

Владимир Зеленский отметил, что мир должен остановить ядерный шантаж со стороны России и восстановить фундаментальные принципы ядерной безопасности и мирного использования атомной энергии.

Со своей стороны Рафаэль Мариано Гросси отметил, что в 36-годовщину катастрофы посетил Чернобыльскую АЭС и поблагодарил работников станции за их работу, мужество и профессионализм.

– Мы не могли себе представить, что этот путь заведет нас туда, куда мы не ожидали попасть, что он не кончился и еще будут происходить трагические события в этой зоне, — заметил Гросси.

Глава МАГАТЭ отметил важность дальнейшего сотрудничества и поддержки Украины в сложные времена.

— Моя задача, среди прочего, заключается в том, чтобы обеспечить то, что ядерные электростанции страны, которые важны в мире с точки зрения поставки электроэнергии, не окажутся под угрозой.

Именно поэтому МАГАТЭ находится в Украине и будет продолжать свою работу. Сегодня мы согласились, что будем оказывать помощь и проводить специальную работу по восстановлению возможностей инфраструктуры, которая получила повреждения, – сказал Рафаэль Мариано Гросси.

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Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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