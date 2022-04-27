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Воспринимать как “знак почета”: Джонсон о санкциях РФ против депутатов Британии

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал членов Палаты общин, на которых Россия наложила санкции, рассматривать это как “знак почета”.

Сначала этот вопрос поднял депутат от консерваторов Бен Эверитт, спросив министра Джонсона:

— На протяжении последнего часа или около того сообщалось, что 287 членов этой палаты подпали под санкции российского государства. Сейчас я уверен, что здесь никто не спешит менять свои планы на летний отпуск, — сказал он.

Эверитт также обратился к Джонсону, чтобы тот заверил чиновников в обеспечении поддержки украинскому народу и военным, которые в этом нуждаются.

Джонсон отметил, что все 287 человек, попавших под санкции, должны “рассматривать это как знак почета”.

— И то, что мы будем делать это продолжать нашу решительную и принципиальную поддержку украинского народа и его права защищать свою жизнь, свои семьи и защищать себя. Это то, что делает эта страна, и это, по-моему, имеет колоссальную поддержку всей палаты, — отметил Джонсон.

27 апреля Россия в ответ на санкции Британии против депутатов Госдумы ввела ограничения в отношении 287 членов Палаты общин британского парламента. РФ ввела санкции против 287 членов Палаты общин британского парламента. Им запрещен въезд в РФ.

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Источник: The Guardian

Фото: Depositphotos

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