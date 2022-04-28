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Факты / Мир / Мировые новости

Россияне казнили желающих сдаться в плен в Донецкой области – США

Татьяна Забожко редактор ленты
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Соединенные Штаты имеют достоверные доказательства того, что в Донецкой области россияне казнили украинцев, пытавшихся сдаться в плен.

Об этом на заседании Совета безопасности ООН 27 апреля сообщила специальный посол США по вопросам международного правосудия Бет Ван Шаак.

– У нас есть достоверная информация о том, что представители российской воинской части, действовавшей вблизи Донецка, казнили, а не взяли под стражу, украинцев, пытавшихся сдаться в плен, – отметила Бет Ван Шаак.

Специальный посол США подчеркнула, что эти факты, если они действительно имели место, являются нарушением основного принципа военного права – запрета расстрела гражданских и комбатантов, которые капитулировали, получили ранения или имеют другие формы потери трудоспособности.

– Наше послание российскому военному и политическому руководству, а также рядовым – простое: мир наблюдает, и вы будете привлечены к ответственности, – заверила Бет Ван Шаак.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 64-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: The Hill

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Фото: Depositphotos

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