Соединенные Штаты имеют достоверные доказательства того, что в Донецкой области россияне казнили украинцев, пытавшихся сдаться в плен.

Об этом на заседании Совета безопасности ООН 27 апреля сообщила специальный посол США по вопросам международного правосудия Бет Ван Шаак.

– У нас есть достоверная информация о том, что представители российской воинской части, действовавшей вблизи Донецка, казнили, а не взяли под стражу, украинцев, пытавшихся сдаться в плен, – отметила Бет Ван Шаак.

Специальный посол США подчеркнула, что эти факты, если они действительно имели место, являются нарушением основного принципа военного права – запрета расстрела гражданских и комбатантов, которые капитулировали, получили ранения или имеют другие формы потери трудоспособности.

– Наше послание российскому военному и политическому руководству, а также рядовым – простое: мир наблюдает, и вы будете привлечены к ответственности, – заверила Бет Ван Шаак.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 64-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: The Hill