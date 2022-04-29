Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко едва ли не впервые открыто заявил, что в его стране царит диктатура. Таким образом он официально признал себя диктатором Белоруссии.

– Слава богу, что у нас диктатура. Вы все меня критиковали: диктатура, диктатура. Так зато порядок есть при этой диктатуре. Не было бы диктатуры – так ходили бы голытьбой, – подчеркнул Лукашенко во время выступления 29 апреля.

Выступая перед белорусами, он прокомментировал “запрет” гражданам соседних западных государств посещать Беларусь. Накануне официальный Минск ввел так называемый безвиз для граждан ЕС, которые намерены посетить Беларусь.

Так диктатор Лукашенко “пожаловался” на Запад, который якобы запрещает своим людям приезжать к ним в гости, чтобы они видели, что белорусы “нормально живут”.

Более того, Лукашенко заявил, что европейцы, все же доезжающие в Беларусь, покупают в местных магазинах… соль.