Президент Джо Байден заявил, что США не позволят России, пытающейся обходить санкции, запугивать или шантажировать союзников Соединенных Штатов.

Так, Байден в Twitter прокомментировал отказ России поставлять газ Болгарии и Польше.

– Вчера Россия пригрозила двум нашим союзникам отрезать поставки энергоресурсов. Я должен прояснить: мы не позволим России запугивать или шантажировать, чтобы обойти санкции. И мы не позволим ей использовать свою нефть во избежание последствий своей агрессии, – подчеркнул американский президент.

Он рассказал, что в настоящее время США работают с такими странами, как Катар, Южная Корея и Япония.

Yesterday, Russia threatened two of our allies with a cut off of energy supplies. Let me be clear: We will not let Russia intimidate or blackmail their way out of sanctions. And we will not allow them to use their oil to avoid consequences for their aggression. — President Biden (@POTUS) April 29, 2022

Эти страны поддержали меры по оказанию помощи европейским союзникам, которым Кремль угрожает газовым шантажом, удовлетворить их энергетические потребности.

– Агрессия и угрозы не победят, – сказал Джо Байден.

А еще он напомнил, что в прошлом году в США ввели в эксплуатацию больше солнечных, ветровых и аккумуляторных накопителей, чем когда-либо в истории. Этого количества достаточно для питания 56 миллионов домов.

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Таким образом, американский президент отмечает важность перехода стран мира на возобновляемые источники энергетики.

27 апреля сообщалось, что Газпром вслед за Польшей приостановил поставки газа в Болгарию. Причиной этого решения назвали то, что компания Булгаргаз отказалась платить за голубое топливо в рублях.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Польша и Болгария получают газ от своих соседей по ЕС.