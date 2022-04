Президент Джо Байден заявил, что США не позволят России, пытающейся обходить санкции, запугивать или шантажировать союзников Соединенных Штатов.

Так, Байден в Twitter прокомментировал отказ России поставлять газ Болгарии и Польше.

Он рассказал, что в настоящее время США работают с такими странами, как Катар, Южная Корея и Япония.

Yesterday, Russia threatened two of our allies with a cut off of energy supplies.

Let me be clear: We will not let Russia intimidate or blackmail their way out of sanctions. And we will not allow them to use their oil to avoid consequences for their aggression.

