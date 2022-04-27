Вслед за Польшей: Россия приостановила поставки газа в Болгарию

Российская компания Газпром вслед за Польшей приостановила поставки газа в Болгарию. Причиной этого решения назвали то, что болгарская компания Булгаргаз отказалась платить за голубое топливо в рублях.

– По состоянию на конец рабочего дня 26 апреля Газпром экспорт не получил платежи за поставку газа в апреле от компаний Булгаргаз (Болгария) и PGNiG (Польша) в рублях. Согласно указу президента РФ № 172 от 31.03.2022, платежи за поставляемый с 1 апреля газ должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты были своевременно проинформированы, — заявили в Газпроме.

Поздним вечером 26 апреля стало известно, что Россия прекратила поставки газа в Польшу по контракту с Ямалом. Польская компания PGNiG получила письмо от компании Газпром из РФ, в котором сообщается о полном прекращении поставок по ямальскому контракту.

Напомним, 31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о новом порядке расчетов за поставку природного газа с так называемыми недружественными странами. Оплату за поставку голубого топлива для стран, которые ввели санкции против РФ из-за полномасштабной войны против Украины, перевели в рубли.