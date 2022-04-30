Папа Римский трижды просил Путина о коридоре из Мариуполя, тот отказал — СМИ

Папа Римский Франциск трижды просил президента РФ Владимира Путина о гуманитарном коридоре из Мариуполя для гражданского населения.

По информации итальянской газеты Il Messaggero, понтифик трижды обращался к главе Кремля с этой просьбой, но тот все три раза получил отказал.

Отмечается, что Папа просил об эвакуации гражданских из Азовстали в Мариуполе на судно под флагом Святого Престола. Вероятно, потому, что с точки зрения логистики, забрать людей из комбината было бы легче через порт.

Газета пишет, что теперь в Ватикане пессимистично относятся к дальнейшим попыткам организовать эвакуацию людей из Азовстали, но настаивают на “продолжении работы на этом поле дипломатии и многосторонности, иначе война будет продолжать пожирать детей Украины”.

Мариуполь остается заблокированным российскими войсками уже два месяца. Рашисты не прекращают наносить артиллерийские и авиационные удары по городу. На Азовстали находятся более 1 тыс. человек, в том числе гражданские и военные. Защитники надеются, что город деблокируют политическим или военным путем.

Люди на Азовстали находятся в ужасающих условиях. Там огромные проблемы с водой, едой и медикаментами.

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Источник: Il Messaggero