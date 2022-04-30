Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 64 день войны
Убили Убили
219 детей
Ранили Ранили
>398 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 787 взрослых
Факты / Мир / Мировые новости

Папа Римский трижды просил Путина о коридоре из Мариуполя, тот отказал — СМИ

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Папа Римський Франциск

Папа Римский Франциск трижды просил президента РФ Владимира Путина о гуманитарном коридоре из Мариуполя для гражданского населения.

По информации итальянской газеты Il Messaggero, понтифик трижды обращался к главе Кремля с этой просьбой, но тот все три раза получил отказал.

Отмечается, что Папа просил об эвакуации гражданских из Азовстали в Мариуполе на судно под флагом Святого Престола. Вероятно, потому, что с точки зрения логистики, забрать людей из комбината было бы легче через порт.

Газета пишет, что теперь в Ватикане пессимистично относятся к дальнейшим попыткам организовать эвакуацию людей из Азовстали, но настаивают на “продолжении работы на этом поле дипломатии и многосторонности, иначе война будет продолжать пожирать детей Украины”.

Мариуполь остается заблокированным российскими войсками уже два месяца. Рашисты не прекращают наносить артиллерийские и авиационные удары по городу. На Азовстали находятся более 1 тыс. человек, в том числе гражданские и военные. Защитники надеются, что город деблокируют политическим или военным путем.

Люди на Азовстали находятся в ужасающих условиях. Там огромные проблемы с водой, едой и медикаментами.

Related video
Читайте
Мы хотим спасти людей из Азовстали: мэр Мариуполя призвал РФ открыть гуманитарный коридор

Источник: Il Messaggero

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка