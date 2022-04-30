Мы хотим спасти людей из Азовстали: мэр Мариуполя призвал РФ открыть гуманитарный коридор

Российская Федерация не разрешает организовать безопасную эвакуацию жителей Мариуполя. Более 100 тыс. местных ждут спасения, оставаясь под обстрелами военных страны-агрессора.

Городской глава Мариуполя Вадим Бойченко рассказал, что сейчас происходит в городе, несмотря на призыв Папы Римского и иностранных государственных деятелей к стране-агрессору дать возможность людям выйти с завода Азовсталь.

– Я хочу, чтобы мы все одинаково понимали, кто такой враг. Кто дает право жить, а кому умирать в Мариуполе? Это тот, кто 24 февраля объявил войну. Владимир Путин. Российские войска, которые очень быстро взяли в осаду наш город, наносили ему разрушительные удары с вражеской артиллерии или авиации. Почти на 90% разрушили все, что у нас было. Наши дома, школы, больницы, драматический театр и роддом, – напомнил Вадим Бойченко.

По мнению мэра Мариуполя, Путин не дает воможность организовать безопасную эвакуацию местных жителей. В то же время Украина стремится спасти своих граждан и призывает открыть гуманитарный коридор.

— К сожалению, это очень сложно, потому что исключительно он принимает решение: кому жить, а кому нет. Напомню, что 10 марта, когда вражеская авиация уничтожила роддом в Мариуполе, Кулеба встретился с Лавровым в Турции. И тогда много времени потратили на то, чтобы обсудить эту эвакуацию. К сожалению, вывод – не будет эвакуации, потому что Лавров не может лично принимать решение о Мариуполе. Сейчас происходит то же самое. Мы умоляем сегодня всех международных партнеров объединиться ради одной цели – спасти жизнь местного населения и людей, которые сегодня находятся в укрытии на Азовстали, — призвал мэр Мариуполя.