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Факты / Украина / Общество

Мы хотим спасти людей из Азовстали: мэр Мариуполя призвал РФ открыть гуманитарный коридор

Юля Захарченко редактор ленты
маріуполь

Российская Федерация не разрешает организовать безопасную эвакуацию жителей Мариуполя. Более 100 тыс. местных ждут спасения, оставаясь под обстрелами военных страны-агрессора.

Городской глава Мариуполя Вадим Бойченко рассказал, что сейчас происходит в городе, несмотря на призыв Папы Римского и иностранных государственных деятелей к стране-агрессору дать возможность людям выйти с завода Азовсталь.

– Я хочу, чтобы мы все одинаково понимали, кто такой враг. Кто дает право жить, а кому умирать в Мариуполе? Это тот, кто 24 февраля объявил войну. Владимир Путин. Российские войска, которые очень быстро взяли в осаду наш город, наносили ему разрушительные удары с вражеской артиллерии или авиации. Почти на 90% разрушили все, что у нас было. Наши дома, школы, больницы, драматический театр и роддом, – напомнил Вадим Бойченко.

По мнению мэра Мариуполя, Путин не дает воможность организовать безопасную эвакуацию местных жителей. В то же время Украина стремится спасти своих граждан и призывает открыть гуманитарный коридор.

— К сожалению, это очень сложно, потому что исключительно он принимает решение: кому жить, а кому нет. Напомню, что 10 марта, когда вражеская авиация уничтожила роддом в Мариуполе, Кулеба встретился с Лавровым в Турции. И тогда много времени потратили на то, чтобы обсудить эту эвакуацию. К сожалению, вывод – не будет эвакуации, потому что Лавров не может лично принимать решение о Мариуполе.

Сейчас происходит то же самое. Мы умоляем сегодня всех международных партнеров объединиться ради одной цели – спасти жизнь местного населения и людей, которые сегодня находятся в укрытии на Азовстали, — призвал мэр Мариуполя.

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Фото: Depositphotos

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