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Факты / Украина / Общество

Россияне всю ночь сбрасывали на Азовсталь многотонные авиабомбы, обвалилась операционная — Азов

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Азовсталь

Россияне массово сбрасывали многотонные авиабомбы целую ночь на военный полевой госпиталь, который находится на территории завода Азовсталь в Мариуполе и где находятся раненые защитники. Об этом сообщил полк Азов.

Нанеся разрушения, захватчики продолжали беспощадно обстреливать руины из корабельной артиллерии. Среди раненых военнослужащих есть погибшие, заново раненые и контуженные.

— Из-за вражеской атаки часть помещения рухнула — в частности операционная, что делает невозможным теперь помогать нашим воинам даже в тех условиях, которые были ранее, — говорится в сообщении.

В Азове напомнили, что Женевская конвенция гарантирует защиту стационарных и передвижных медицинских учреждений, на них не должны нападать.

— Защитой должны пользоваться раненые и больные, независимо от того гражданские или военные лица. А раненым должны оказывать необходимую помощь без дискриминации.

Украинские защитники призвали международные организации по защите прав человека отреагировать на то, что Россия продолжает пытаться уничтожить даже защитников Мариуполя, которые уже не могут держать в руках оружие.

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28 апреля координатор ООН в Украине Оснат Лубрани сообщила о том, что выезжает в Запорожье для организации возможной эвакуации из окруженного российскими агрессорами Мариуполя.

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Источник: Азов

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Фото: Depositphotos

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