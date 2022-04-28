Россияне всю ночь сбрасывали на Азовсталь многотонные авиабомбы, обвалилась операционная — Азов

Россияне массово сбрасывали многотонные авиабомбы целую ночь на военный полевой госпиталь, который находится на территории завода Азовсталь в Мариуполе и где находятся раненые защитники. Об этом сообщил полк Азов.

Нанеся разрушения, захватчики продолжали беспощадно обстреливать руины из корабельной артиллерии. Среди раненых военнослужащих есть погибшие, заново раненые и контуженные.

— Из-за вражеской атаки часть помещения рухнула — в частности операционная, что делает невозможным теперь помогать нашим воинам даже в тех условиях, которые были ранее, — говорится в сообщении.

В Азове напомнили, что Женевская конвенция гарантирует защиту стационарных и передвижных медицинских учреждений, на них не должны нападать.

— Защитой должны пользоваться раненые и больные, независимо от того гражданские или военные лица. А раненым должны оказывать необходимую помощь без дискриминации.

Росіяни цілу ніч бомбили польовий шпиталь на «Азовсталі»: є загиблі та поранені Про це повідомляє полк «Азов». pic.twitter.com/5CRacDecDf — Факти ICTV (@ICTV_Fakty) April 28, 2022

Украинские защитники призвали международные организации по защите прав человека отреагировать на то, что Россия продолжает пытаться уничтожить даже защитников Мариуполя, которые уже не могут держать в руках оружие.

28 апреля координатор ООН в Украине Оснат Лубрани сообщила о том, что выезжает в Запорожье для организации возможной эвакуации из окруженного российскими агрессорами Мариуполя.

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Источник: Азов