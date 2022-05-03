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Его время истекло: начальник ГУР Минобороны о подозреваемом в госизмене Медведчуке

Юля Захарченко редактор ленты
ВІктор Медведчук

Подозреваемый в государственной измене пророссийский политик Виктор Медведчук, являющийся кумом президента страны-агрессора Владимира Путина, оказался вообще не нужен Российской Федерации. Захватническая Россия сначала использует людей, а затем их выбрасывает.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов подчеркнул, что никто не любит предателей, даже если речь идет о России.

– Медведчук оказался вообще не нужен России? Отвечу немного в общих чертах: никому в мире изменники не нужны, даже России. Она их использует, но затем выбрасывает. Все. То есть Медведчуку еще сидеть у нас, сидеть не у нас, разное может быть, но это уже использованный материал, — отметил он.

Кирилл Буданов убежден, что время пророссийского политика Виктора Медведчука уже истекло как для Российской Федерации, так и для других стран в мире.

– Для всех. Его время истекло, — убежден Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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Источник: Новое время

Фото: УНИАН

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