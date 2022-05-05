Путин обречен на провал: американский историк проанализировал все сценарии

Российский военный преступник Владимир Путин, проиграв битву за Киев, пытается спасти военный успех, перебросив основные силы на Донбасс. Однако это было еще до того, как Украина получила от Запада тяжелое вооружение. С ним украинская армия может пойти в контрнаступление и вернуть захваченные РФ территории.

– Что в таком случае будет делать Путин? Существует широко распространенное мнение, что он не может позволить себе проиграть, и поэтому удвоит ставки. Он мог бы усилить эскалацию либо с помощью регулярных военных сил, либо с помощью химического или ядерного оружия. Некоторые до сих пор рассчитывают, что Россия, так или иначе, победит, – пишет американский военный историк российского происхождения Макс Бут в колонке для The Washington Post под названием Украина может победить. Не дайте Путину запугать вас.

По его мнению, даже если Путин по одному из сценариев 9 мая официально объявит Украине войну, а в России – тотальную мобилизацию в стиле Второй мировой войны, это, скорее, чревато социальными волнениями внутри самой РФ.

– Россия – большая страна (144 млн человек), но у Путина нет большого резерва подготовленных военных. РФ набирает примерно 260 тыс. человек в год двумя призывами, весной и осенью, сроком на один год. Но даже если Путин отправит призывников в Украину (чего он клянется не делать), им все равно потребуется не менее четырех месяцев обучения, и даже это приведет к созданию низкокачественных, немотивированных солдат, – считает Бут.

Кроме отсутствия тренированного резерва, по словам историка, среди главных проблем РФ – нехватка высокоточных боеприпасов, современной техники и логистика.

– Россия теряет свою лучшую военную технику в Украине, и ей будет трудно найти замену. Западные санкции душат российские военные производственные линии, останавливая поток микрочипов. У российских военных, например, не хватает высокоточных боеприпасов, – отметил он.

Далее Бут рассуждает о более страшном сценарии – если бы Путин применил химическое или ядерное оружие:

– Наименее вероятный сценарий – самый апокалиптический: Россия атакует страны НАТО обычным или ядерным оружием. Путин не самоубийца, и он знает, что реакция США будет разрушительной. Немного более правдоподобно более ограниченное применение ядерного оружия против украинских баз или населенных пунктов.

Однако в таком случае НАТО сможет использовать неядерный арсенал, чтобы уничтожить Черноморский флот РФ и значительную часть ее войск в Украине и вокруг нее – “это потрясло бы преступный режим Путина до основания”.

Американский историк соглашается с тем, что мир не может предупредить безрассудную эскалацию со стороны Путина, но должен убедить его в том, что цена для России будет слишком высокая.

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