У Путина нет шансов, мобилизация ему не поможет – Гудков

Путин любит символические даты, поэтому ему нужно 9 мая продемонстрировать хоть какую-то победу в войне против Украины, но ни один из обсуждаемых вариантов, в том числе объявление мобилизации в РФ, не поможет ему победить, считает российский оппозиционный политик и общественный деятель Дмитрий Гудков.

– Я думаю, сейчас в Кремле просто не знают, что можно предложить, потому что никаких реальных побед нет. У Путина очень ограниченный набор опций. Опция №1 – это объявить о присоединении “ЛДНР”. Я этот вариант не исключаю, но некоторые даже действующие депутаты не в курсе таких планов на эту дату, – сказал он в эфире телемарафона.

По его словам, второй вариант, который обсуждается, – это попытка нападения на Молдову. Но его оппозиционер считает глупым, поскольку он спровоцирует дополнительные санкции и участие в конфликте блока НАТО.

Третий вариант – это объявление мобилизации, поскольку на всех федеральных каналах уже говорят, что Путин воюет не с Украиной, а всем блоком НАТО.

– Если рассуждать здраво, все, кроме присоединения “ЛДНР”, абсолютно бессмысленно даже с точки зрения интересов Путина. Почему? Просто представьте большинство россиян у телевизоров, которым рассказывают, как проходит якобы “спецоперация”. Для этих людей война происходит где-то далеко, не с ними и вообще их не касается. Но как-только объявляется мобилизация, все эти люди сразу же отключают зомбо-ящики и начинают получать информацию из интернета – а там трупы российских солдат, заживо сгоревших в танках, разгромленные города и т. п., – объяснил Гудков.

По его мнению, россияне начнут понимать, что завтра они сами поедут на войну. Даже если наберется 100-300 тыс. человек – не факт, что они захотят воевать.

– Поэтому мобилизация даст обратный эффект, как и попытка напасть на Молдову, потому что это буде шестой раунд санкций. Нет никакой опции, которая позволила бы Путину победить. В этой войне победить просто невозможно, потому что она преступная, против свободного народа, граждан, которые защищают свою страну, не только против Украины, но и всего цивилизованного мира, – считает оппозиционер.

Гудков отметил, что в современном мире победить можно только в войне экономик, но тут проигрыш РФ совершенно очевиден с ее 1,5% ВВП против цивилизации, которая имеет почти 70% мирового ВВП.

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Фото: Дмитрий Гудков