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Факты / Мир

Послы ЕС не согласовали санкции против РФ из-за позиции четырех стран – журналист

Анастасия Гевко редактор ленты
Санкції проти РФ

Брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк сообщил, что большую проблему для введения в действие 6 пакета санкций составляют позиции четырех стран по нефтяному эмбарго.

– Послы ЕС собираются снова встретиться сегодня и завтра, чтобы сгладить разногласия по поводу санкций в отношении Российской Федерации. Большой проблемой, конечно, являются отступления от нефтяного эмбарго для Венгрии, Словакии, Болгарии и Чехии, а также перечни определенных имен, – написал Йозвяк у себя в Twitter в четверг, 5 мая.

Позже он добавил уточнение, что сегодня собрания не будет – что значит, по его словам, “крайне продолжительную пятницу”.

Напомним, в шестом пакете санкций ЕС против России, как ожидается, должен быть план по полному нефтяному эмбарго с возможностью его постепенного введения для ряда стран, которые не могут позволить себе одномоментное отключение.

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