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Факты / Мир / Мировые новости

Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи

Илья Нежигай редактор ленты
Джо Байден

Президент США Джо Байден подписал новый пакет военной помощи Украине.

Соответствующее решение американского лидера было опубликовано пресс-службой Белого дома.

— Сегодня Соединенные Штаты продолжают оказывать решительную поддержку храброму народу Украины, который защищает свою страну от продолжающейся агрессии России. Я объявляю об очередном пакете помощи в сфере безопасности, который предоставит Украине дополнительные артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование, — заявил Джо Байден.

Он напомнил, что США быстро предоставили Украине исторический объем помощи в области безопасности.

— Мы отправляем оружие и оборудование, которое разрешил Конгресс, непосредственно на передовую линию свободы в Украине. Поддержка США, а также вклад наших союзников и партнеров сыграли решающую роль в том, чтобы помочь Украине выиграть битву за Киев и помешать военным целям Путина в Украине, — говорится в сообщении америакнского президента.

Джо Байден отметил, что после этого объявления администрация президента США почти исчерпала финансирование, которое может быть использовано для предоставления помощи в сфере безопасности в рамках компетенций Белого дома.

— Для того чтобы Украина смогла добиться успеха на следующем этапе войны, ее международные партнеры, включая США, должны продолжать демонстрировать наше единство и нашу решимость продолжать бесперебойно поставлять оружие и боеприпасы в Украину, — сказал он.

Президент Байден призвал Конгресс США быстро предоставить запрошенное финансирование для укрепления Украины на поле боя и за столом переговоров.

Ранее ожидалось, что президент США объявит о новом пакете военной помощи лишь 8 мая.

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Отметим, что в заявлении Джо Байдена не отмечается сумма, на которую будет предоставлена военная помощь. Однако в прессе ранее звучала сумма в $100 долларов.

Ожидается, что уже 9 мая американский лидер подпишет закон о предоставлении ленд-лиза для Украины.

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Источник: White House

Фото: Depositphotos

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