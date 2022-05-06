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Факты / Мир

Байден 9 мая подпишет закон о ленд-лизе для Украины – Белый дом

Анастасия Гевко редактор ленты
Джо Байден

Президент США Джо Байден в понедельник, 9 мая, подпишет закон о ленд-лизе для Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщает журналист издания “Голос Америки” Остап Ярыш.

– Представитель Белого дома Джен Псаки: Джо Байден планирует подписать законопроект о ленд-лизе для Украины в понедельник, 9 мая, – пишет Ярыш на своей странице в соцсети Twitter в пятницу, 6 мая.

Напомним, в начале апреля Сенат США поддержал одобрение закона, разрешающего американскому лидеру активировать программу ленд-лиза, единогласно.

Позже, 28 апреля, документ был одобрен также в Палате представителей США.

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Фото: Getty Images

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